Рейтинг ФІФА: Україна увійшла до двадцятки найкращих

Україна після серії перемог у відборі на ЧС-2014 піднялася в порівнянні з минулим варіантом рейтингу на шість позицій, зайнявши 20-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Прикметно, що суперник українців у групі - Англія - піднялася відразу на сім місць і замкнула десятку найкращих. У той же час, збірна Росії, хоча і пройшла у фінал чемпіонату світу з першого місця в групі, втратила в рейтингу чотири сходинки, і зайняла 19-у позицію відразу перед Україною.

Помітно "здали" і господарі ЧС-2014 - збірна Бразилії опустилася з восьмого на 11-те місце.

Наступне оновлення рейтингу відбудеться 28 листопада.

ТОП-20 рейтингу ФІФА

1. Іспанія

2. Німеччина

3. Аргентина

4. Колумбія

5. Бельгія

6. Уругвай

7. Швейцарія

8. Нідерланди

9. Італія

10. Англія

11. Бразилія

12. Чилі

13. США

14. Португалія

15. Греція

16. Боснія і Герцеговина

17. Кот д`Івуар

18. Хорватія

19. Росія

20. Україна