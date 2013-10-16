"Карпати" закликають ФІФА не плутати патріотизм з фашизмом

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ФК "Карпати", про це йдеться у відкритому листі клубу до президента ФІФА Зеппа Блаттера, президента УЄФА Мішеля Платіні, віце-президента УЄФА Григорія Суркіса та президента ФФУ Анатолія Конькова.

У листі «Карпати» висловлюють стурбованість подіями навколо матчу Україна - Сан-Марино, який відбувся 6 вересня на "Львів-Арені".

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Зокрема, в листі зазначається: "ФК «Карпати», як член великої футбольної європейської сім`ї, яка демонструє нульову терпимість до будь-яких проявів расизму, неонацизму та насильства на трибунах стадіонів, серйозно занепокоєний фактом розслідування щодо подій, які, можливо, мали місце на стадіоні «Арена Львів» під час відбіркового поєдинку чемпіонату світу між збірними України та Сан-Марино. Якщо Дисциплінарний комітет ФІФА відхилить апеляцію Федерації футболу України, залишивши національну збірну нашої країни без підтримки рідних трибун у матчі плей-оф, це стане серйозним ударом по репутації українського футболу і разом з тим тривожним сигналом для максимальної активізації дій, спрямованих на тотальне викорінення ганебних проявів демонстрації символів расизму, неонацизму на стадіонах нашої держави та у суспільстві загалом. Такий розвиток подій означатиме, що наше суспільство хворе, і подолати цю коричневу чуму можна буде, лише об’єднавши зусилля".

Водночас, в листі зазначається, що "ФК "Карпати" висловлює щире здивування щодо відвертого цькування та провокацій, які останнім часом намагаються забруднити честь нашого клубу та наших уболівальників. Уже багато років прихильники «Карпат» позиціонують себе як патріоти міста, регіону та країни. Недарма, саме у Львові збірна України з футболу отримувала блискучі та вольові перемоги, адже такої відчайдушної та ефектної підтримки уболівальників, за словами багатьох гравців, нема більше в жодному місті нашої держави. Однак цей вияв патріотизму намагаються очорнити і замінити його на образливі та неприпустимі для сучасного цивілізованого суспільства терміни «расизм», «нацизм», «фашизм». ФК «Карпати» офіційно заявляє: проявам цих ідеологій не місце на футбольних стадіонах. ФК «Карпати» ніколи не підтримував і не підтримує тих, хто намагається будь-яким методом вчинити протиправні акції на трибунах нашого стадіону. Однак наш клуб завжди стояв на стороні і захищав інтереси своїх уболівальників-патріотів. Ми звертаємося до вас з проханням не ототожнювати «патріотизм» з «нацизмом» та «фашизмом». Це далеко не одне й те ж. Червоно-чорний прапор – знамено борців за волю України в середині минулого століття, у радянські часи був заборонений. За саме лише поєднання цих кольорів на «винуватця» чекала смерть у концтаборах. Червоно-чорні прапори, а також портрети національних героїв, борців за українську свободу є невід’ємними атрибутами їхньої підтримки. Відмовитися від них для цих молодих людей означає зрадити пам’ять про своїх предків та відійти від своїх ідеалів. Цього допустити ФК «Карпати» не може".

Саме тому клуб звертається до футбольних чиновників з проханням не зловживати образливими термінами на адресу уболівальників, "які разом з нашою історією є найбільшим багатством «Карпат». «У свою чергу, клуб буде всіма можливими способами боротися з недопустимими проявами расизму та неонацизму на стадіоні. Запевняємо, що провокатори, а також ті, хто спробує пронести на трибуни символи фашизму, нацизму чи расової дискримінації будуть відповідати перед законом. Наголошуємо, що на нашому стадіоні не знайдеться місця для образ», - зауважили у «Карпатах».

Вже цього тижня ФК «Карпати» оголосить старт «Місяця дій», спрямованих на демонстрацію клубом неприпустимості проявів расизму, неонацизму та насильства на трибунах стадіонів. Участь у низці відповідних публічних заходів візьмуть і професійні футболісти, і вболівальники команди.

Також у листі зазначено, що нещодавно ФК «Карпати» спільно з проектом Євросоюзу «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» випустили і безкоштовно розповсюдили серед вболівальників 5 тис. примірників календаря, присвяченого проблемі насильства. 13 провідних гравців клубу взяли участь у зйомці календаря, щоб звернутися до вболівальників з посланням «Я за чесну гру як на полі, так і у родині».

Листа підписали генеральний директор ФК «Карпати» Ігор Дедишин та голова Громадської організації «Завжди вірні» (фан-клуб "Карпат") Тарас Павлів.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня під час гри Україна - Сан-Марино представники організації FARE (Футбол проти расизму в Європі) зафіксували на стадіоні "Львів-Арена" запалювання вболівальниками файерів, появу банерів неонациського змісту та образи на адресу гравця збірної України Едмара (натуралізованого бразильця) на расовому грунті.

Спираючись на дані FARE, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) застосувала санкції до збірної України та Федерації футболу України - штраф у розмірі 45 тисяч швейцарських франків, дискваліфікація "Львів-Арени" до початку відбірного циклу ЧС-2018 та проведення наступного матчу збірної України (11 жовтня у Харкові проти команди Польщі) без глядачів.

Згодом дія санкцій була призупинена. Матч Україна - Польща пройшов за присутності глядачів і завершився з рахунком 1:0 на користь збірної України. Проте в матчі стадії плей-офф відбору на ЧС-2014, який відбудеться 15 або 19 листопада в Україні, команда може зіграти при порожніх трибунах, якщо санкції ФІФА не будуть скасовані.