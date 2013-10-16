Український боксер Лазарєв вийшов до другого раунду чемпіонату світу

Про це УНІАН повідомили у Федерації боксу України.

Технічним нокаутом у другому раунді Лазарєв, який виступає у ваговій категорії 69 кг, переміг білоруса Павла Кастраміна. Перший раунд завершився на користь українця. Усі троє суддів виставили оцінки 10:9 на користь Лазарєва. А вже в другому раунді він послав суперника у нокаут.

Наступний бій Лазарєва відбудеться 20 жовтня проти італійця Вінченцо Мангіакарпе.

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Як повідомляв УНІАН, це вже четвертий представник України, який почав змагання на чемпіонаті світу. До цього моменту троє інших боксерів з України свої стартові поєдинки програли і вибули з подальшої боротьби за медалі. Невдач зазнали Вадим Кудряков, В`ячеслав Кисліцин та Олександр Шепелюк.

Таким чином, з 9 спортсменів, які розпочинали боротьбу на ЧС, на медалі продовжують претендувати лише шестеро боксерів.