Звільнено тренера збірної Польщі з футболу
Збірній України поляки двічі програли по ходу турніру - 1:3 у Варшаві та 0:1 у Харкові.
Головний тренер збірної Польщі з футболу Вальдемар Форналік завершив роботу на своїй посаді.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Польщі.
Президент федерації Збігнев Бонєк сказав: "Я хотів би подякувати Форналіку за всю роботу, яку він виконав впродовж цього року. Ми бажаємо йому успіхів у подальшій тренерській кар'єрі".
Як повідомляв УНІАН, за підсумками відбору до ЧС-2014 збірна Польщі зайняла четверте місце в групі H і не пробилася на світову першість. У груповому турнірі в підсумковій таблиці вище за поляків опинилися команди Англії, України та Чорногорії. Зокрема, збірній України поляки двічі програли у ході турніру - 1:3 у Варшаві і 0:1 у Харкові.
Ім'я нового наставника команди буде названо найближчим часом.