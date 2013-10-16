Матч Англія-Україна потрапив до десятки ключових за версією ФІФА

Про це повідомляє офіційний портал ФІФА.

У кожній з дев'яти відбіркових груп експерти ФИФА обирали найбільш значущий матч. А в групі F вони обрали навіть дві гри. Це протистояння Ізраїлю і Португалії в Тель-Авіві і Лісабоні, де фаворити з Португалії двічі зіграли внічию, втратили чотири очки і дозволили збірній Росії посісти підсумкове перше місце у групі і безпосередньо потрапити на ЧС до Бразилії, минувши стадію плей-офф.

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У групі Н ключовим було названо матч у Лондоні, на легендарному стадіоні "Уемблі", який відбувся 11 вересня 2012 року, де українці упустили перемогу на останніх хвилинах - 1:1. Анотація до цього матчу від ФІФА виглядає так: "Приголомшливий гол Євгена Коноплянки мав принести перемогу українцям і зробити їх лідерами групи. У пам'яті українців ще був свіжий в пам'яті матч на Євро-2012 (збірна України програла англійцям в Донецьку з рахунком 0:1, а суддя не зарахував чистий гол у виконанні української команди, порахувавши, що м'яч не перетнув лінію воріт, - УНІАН), тому вони прагнули довести, що нічим не гірші за команду Ходжсона. Україна була близька до перемоги, але помилка і пенальті на 88-й хвилині коштували українцям трьох очок і прямої путівки на чемпіонат світу".

Як повідомляв УНІАН, збірна України посіла друге місце у своїй відбірковій групі, і тепер оспорюватиме путівку на ЧС-2014 у матчах плей-офф. Команда зіграє з одним з чотирьох можливих суперників - Франція, Швеція, Румунія та Ісландія. Жеребкування плей-офф відбіркового турніру ЧС відбудеться 21 жовтня.