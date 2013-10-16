Компанія UBI планує здати в експлуатацію арени Євробаскету до червня 2015 року

Компанія United Basketball Investments, що займається будівництвом в Україні чотирьох арен до Євробаскету-2015, планує здати об'єкти в експлуатацію у травні-червні 2015 року.

Про це УНІАН повідомив директор компанії Олег Бичков.

Бичков заявив: "Чим ближче Євробаскет, тим пильніше увага з боку громадськості до процесу будівництва арен. Так, у нас не так багато часу залишилося, але його цілком вистачить, щоб вже у другому кварталі 2015 року всі об'єкти були введені в експлуатацію. Ми хочемо заспокоїти можливі сумніви щодо термінів будівництва арен, тому ділимося інформацією про основні етапи будівництва. Таким чином, кожен бажаючий розумітиме, на якому етапі будівництва знаходиться арена в його місті".

Згідно із затвердженим графіком, основні етапи будівництва мультифункціональних арен передбачають: жовтень 2013 року - закінчення підготовчого етапу будівництва (розчищення території, проведення геологічних і геодезичних стягнень, облаштування тимчасових доріг і мереж); жовтень-листопад - активізація будівництва, тестування палевого поля, закладка фундаменту; грудень - проходження експертизи в державних регулюючих органах, отримання всієї проектної документації; січень-лютий 2014 року - зведення каркаса будівель (за відсутності непередбачених погодних умов); липень-серпень - установка металоконструкцій і крівлі будівлі; вересень 2014 року – травень 2015 року - оформлення фасадів, забезпечення внутрішньої інженерії, прокладання внутрішніх мереж, облаштування прилеглої території; травень-червень 2015 року - здача об'єктів в експлуатацію; серпень-вересень - урочисті церемонії відкриття арен, проведення тестових спортивно-розважальних заходів перед Євробаскетом-2015.

*** United Basketball Investments – інвестор і девелопер арен у Києві, Львові, Одесі і Дніпропетровську. Компанія інвестує близько 200 млн доларів в об'єкти і розвиток інфраструктури, прилеглої до територій. Проекти реалізуються на основі державно-приватного партнерства, яке передбачає оформлення державного кредиту у розмірі 75% від загальної суми інвестицій, 25% - власні інвестиції компанії. На сьогодні всі фінансові витрати на реалізацію об'єктів здійснюються за рахунок власних коштів компанії. У липні 2013 року компанія UBI підписала договір про стратегічне партнерство з міжнародною компанією SMG, що спеціалізується на девелопменті і управлінні спортивно-розважальними об'єктами комерційної нерухомості (236 об'єктів по всьому світу).

Євробаскет відбудеться в Україні восени 2015 року. Як заявив на презентації Євробаскету-2015 в Любляні (Словенія) в день фіналу Євробаскету-2013 віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, фінальний матч турніру 2015 року, найімовірніше, відбудеться у Києві на арені, яку будує компанія UBI.