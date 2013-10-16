Визначився 21 з 32 учасників фіналу ЧС з футболу-2014

Від Європи на майбутній чемпіонат світу вийшли переможці відбіркових груп: Бельгія, Італія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Росія, Боснія і Герцеговина, Англія, Іспанія. Ще за чотири "європейські" путівки на мундіаль поборються команди, що посіли у своїх групах другі місця: Греція, Португалія, Хорватія, Швеція, Франція, Україна, Румунія й Ісландія, повідомляє РІА Новости. Збірна Данії, яка також стала другою в групі B, але показала найгірший результат серед других команд, не потрапила в стикові матчі. Жеребкування цих зустрічей відбудеться 21 жовтня у Цюріху, а самі ігри - 15 і 19 листопада.

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На чемпіонат світу від Південної Америки крім країни-господарки кваліфікувалися збірні Аргентини, Колумбії, Чилі та Еквадору. Команда Уругваю спробує потрапити на головний футбольний турнір чотириріччя через стикові матчі, в яких 15 і 19 листопада вона зіграє проти збірної Йорданії. Напряму на мундіаль від Північної Америки потрапили команди США, Коста-Ріки та Гондурасу. Мексика зустрінеться в стикових матчах з новозеландцями.

Азія й Океанія в Бразилії точно будуть представлені командами Японії, Австралії, Ірану та Південної Кореї. Ще п'ять путівок на ЧС-2014 розіграють в Африці переможці стикових матчів Буркіна-Фасо - Алжир, Кот-д'Івуар - Сенегал, Ефіопія - Нігерія, Туніс - Камерун, Гана - Єгипет, яким залишилося зіграти лише зустрічі-відповіді(16,17 і 19 листопада).

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 12 червня по 13 липня 2014 року в 12 містах Бразилії. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 6 грудня в Коста-до-Сауіпе (штат Баїя).