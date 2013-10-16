Фоменко розповів, з ким хотів би зустрітися в плей-офф

Тепер "жовто-синіх" очікують стикові матчі, в яких українська дружина зустрітися з кимось з квартету: Франція, Швеція, Ісландія. Румунія, повідомляє Обозреватель.

"Спасибі уболівальникам за підтримку, тому що сьогодні ми грали як вдома. На жаль, рахунок 8:0 не допоміг нам вийти безпосередньо на чемпіонат світу. Будемо готуватися до плей- офф. Постараємося виконати те завдання, яке було поставлене ​​перед командою спочатку. Що стосується переваг при жеребкуванні, то немає сенсу про це говорити, тому що від моїх слів нічого не залежить. Ми не проти зустрітися з Ісландією ... Шкода, що збірна Польщі нам не допомогла. Напевно, вони багато сил віддали в Харкові, тому не змогли здобути хоча б нічию в зустрічі з Англією. У матчі з британцями ми відштовхувалися від своїх можливостей. Ми вивчили їх і так побудували гру", - сказав Михайло Фоменко в ефірі телеканалу "Інтер".

Нагадаємо, українська збірна фінішувала другою в відбірній групі Н, пропустивши вперед команду Англії .