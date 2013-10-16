Фоменко розповів, з ким хотів би зустрітися в плей-офф
Головний тренер збірної України Михайло Фоменко засмучений, що перемога над командою Сан-Марино не дозволила нашій команді безпосередньо пробитися на чемпіонат світу-2014.
Тепер "жовто-синіх" очікують стикові матчі, в яких українська дружина зустрітися з кимось з квартету: Франція, Швеція, Ісландія. Румунія, повідомляє Обозреватель.
"Спасибі уболівальникам за підтримку, тому що сьогодні ми грали як вдома. На жаль, рахунок 8:0 не допоміг нам вийти безпосередньо на чемпіонат світу. Будемо готуватися до плей- офф. Постараємося виконати те завдання, яке було поставлене перед командою спочатку. Що стосується переваг при жеребкуванні, то немає сенсу про це говорити, тому що від моїх слів нічого не залежить. Ми не проти зустрітися з Ісландією ... Шкода, що збірна Польщі нам не допомогла. Напевно, вони багато сил віддали в Харкові, тому не змогли здобути хоча б нічию в зустрічі з Англією. У матчі з британцями ми відштовхувалися від своїх можливостей. Ми вивчили їх і так побудували гру", - сказав Михайло Фоменко в ефірі телеканалу "Інтер".
Нагадаємо, українська збірна фінішувала другою в відбірній групі Н, пропустивши вперед команду Англії .