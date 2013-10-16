Збірна України посіла друге місце у відборі на ЧС

У Серравалле (Сан-Марино) закінчився матч останнього туру відбірного турніру до Чемпіонату світу-2014 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Сан-Марино з рахунком 8:0 і посіла друге місце у підсумковій таблиці групового турніру. У паралельному матчі в Лондоні, на стадіоні "Уемблі", збірна Англії виграла у команди Польщі - 2:0, зберігши перевагу над українською командою в 1 очко.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Сан-Марино передбачувано пройшла за повної переваги українців.

Доля матчу була вирішена в перші 20 хвилин, коли Євген Селезньов (двічі) і Марко Девіч довели рахунок до великого - 3:0. Після цього, в першому таймі особливих подій на полі не відбувалося. А вже після перерви гості суттєво збільшили свою перевагу в рахунку. Девіч забив ще два голи, зробивши хет-трик, а по одному разу відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Безус та Віталій Мандзюк.

Значно напруженішим виявився матч команд Англії та Польщі. Гості дотрималися обіцянки битися до кінця і, тим самим, постаратися допомогти збірній України посісти перше місце. Але, наприкінці першого тайму, Уейн Руні використав момент, забивши красивий гол головою. А наприкінці матчу Стівен Джерард вдруге вразив ворота суперника.

Таким чином, збірна України набрала 21 очко в 10 матчах, пропустивши вперед збірну Англії - 22 бали. Тепер команду чекають матчі плей-офф з однією із збірних, що посіли друге місце в інших групах відбору на ЧС. Суперник стане відомий пізніше. Матчі плей - офф відбудуться 15 і 19 листопада.