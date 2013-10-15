Двоє українців програли на старті чемпіонату світу з боксу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Першим представником України на турнірі в Казахстані став Олександр Шепелюк, який виступає у ваговій категорії до 52 кг. Українець програв 0:3 спортсмену з Таджикистану Шахрійору Ахмедову.

Рахунок по раундах - 29:26, 28:27 і 30:25 на користь Ахмедова.

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У свою чергу, в категорії до 64 кг В’ячеслав Кисліцин зустрічався з представником Ізраїлю Ігорем Лазаревим, і не зумів нічого протиставити супротивникові. Вже в першому раунді Кисліцину двічі відраховували нокдаун, після чого рефері зафіксував перемогу Лазарева технічним нокаутом.

Як повідомляв УНІАН, у складі збірної України спочатку було заявлено 9 спортсменів у 9 вагових категоріях. Відповідно, тепер залишилося 7 спортсменів. Чемпіонат світу в Казахстані триватиме до 27 жовтня.