Названо першого опонента Усика на професійному ринзі
З українцем битиметься мексиканець.
Український боксер, чемпіон світу, Європи та Олімпійських ігор Олександр Усик свій перший бій на професійному рингу проведе проти мексиканця Феліпе Ромеро.
Про це УНІАН повідомили в промоутерській компанії братів Кличків К2, яка веде кар'єру Усика.
Бій відбудеться 9 листопада в київському Палаці спорту в рамках вечора професійного боксу, який проводить К2.
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Центральною подією вечора стане бій В’ячеслава Узелкова (29-3-0, 18 КО) проти американця Джейдона Кодрінгтона (21-3-0, 17 КО). На кону – вакантний титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Усик офіційно оголосив про перехід у професійний спорт і підписав контракт із компанією К2.