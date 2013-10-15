Названо першого опонента Усика на професійному ринзі

Український боксер, чемпіон світу, Європи та Олімпійських ігор Олександр Усик свій перший бій на професійному рингу проведе проти мексиканця Феліпе Ромеро.

Про це УНІАН повідомили в промоутерській компанії братів Кличків К2, яка веде кар'єру Усика.

Бій відбудеться 9 листопада в київському Палаці спорту в рамках вечора професійного боксу, який проводить К2.

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Центральною подією вечора стане бій В’ячеслава Узелкова (29-3-0, 18 КО) проти американця Джейдона Кодрінгтона (21-3-0, 17 КО). На кону – вакантний титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Усик офіційно оголосив про перехід у професійний спорт і підписав контракт із компанією К2.