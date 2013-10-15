Андрій Воронін може повернутися в національну збірну

Воронін заявив про припинення виступів за збірну країни після закінчення чемпіонату Європи 2012 року, який пройшов у містах України та Польщі.

У понеділок головний тренер української команди Михайло Фоменко сказав, що не проти повернення форварда. Однак, за словами фахівця, Воронін "повинен вирішити для себе, хоче він чи ні", передає ИТАР-ТАСС.

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"Мені дуже приємно, що мене пам'ятають. Яка моя позиція? Вона може бути тільки однією. Я завжди з гордістю одягав футболку збірної України і для мене це завжди було величезною честю. Після Євро-2012 я вирішив закінчити свої виступи у збірній, але якщо тренер вважатиме, що я потрібен команді й він на мене розраховує, то я завжди готовий буду допомогти", - сказав Воронін.

На рахунку 34-річного Вороніна 76 матчів у складі збірної і 8 забитих м'ячів.