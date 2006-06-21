Іран і Ангола зіграли внічию 1:1

У Лейпцігу на центральному стадіоні з рахунком 1:1 завершився матч команд групи D Іран – Ангола. Африканські футболісти у разі перемоги з різницею в три м`ячі могли потрапити в 1/8 фіналу, але утримати навіть мінімальну перевагу не змогли. Ангола зайняла третє місце в групі, Іран – четверте. Обидві команди завершили боротьбу на турнірі.

Обидва м`ячі в цій зустрічі, що рясніла порушеннями правил з боку футболістів обох команд, були забиті в другому таймі. На 60-й хвилині вперед вийшла збірна Анголи. Фігейредо навісив справа на дальню штангу, де Флавіо виграв повітря і забив головою. Проте на 75-й хвилині Сохраб Бахтіярзаде рахунок порівняв. Підсумкове положення команд в групі D таке: Португалія – 9 очок, Мексика – 4, Ангола – 2, Іран – 1.

Лєнта.ру