Головним тренером збірної України з футзалу став Ривкін

На порядку денному стояло питання про головного тренера національної збірної, зокрема, про проблеми сумісництва. Після тривалих дебатів було ухвалено рішення, що Ривкін продовжить керувати національній збірній, однак тільки до завершення чемпіонату Європи. Після цього він залишить посаду і зосередиться виключно на роботі з харківською командою "Локомотив", а АМФУ потрібно буде шукати незалежного тренера для національної команди.

Про це повідомляє портал Isport.ua.

Як повідомляв УНІАН, Євро-2014 з футзалу пройде з 28 січня по 8 лютого в Бельгії. Суперниками збірної України на першому етапі змагань - груповому - стануть команди Бельгії і Румунії.