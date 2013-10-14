У Харкові відбудеться ювілейний міжнародний конкурс спортивного бального танцю

25-27 жовтня в харківському Палаці спорту пройде ювілейний, X міжнародний конкурс спортивного бального танцю «Кубок Харківського міського голови».

Як повідомили УНІАН організатори змагань, у рамках конкурсу буде проведено «Кубок Світу-2013 за європейською програмою».

Харківські змагання є однією з найбільш значущих подій у світі танцювального спорту. Так, у 2008 році президія WDC (Всесвітня рада танцю) визнала харківський турнір «Кращим турніром 2008 року».

Турнір регулярно збирає найкращих танцюристів України, переможців і призерів національного чемпіонату.

Головними номерами програми цього року стануть показові виступи шестикратного чемпіона світу серед любителів і професіоналів Мірко Гоззолі і двократної переможниці престижного Blackpool Dance Festival Едіти Даніуте.

Також у рамках фестивалю відбудеться командний турнір міст-побратимів: Харкова, Санкт-Петербурга, Москви, Кишинева і Тель-Авіва.

Серед гостей змагань буде головний тренер харківського футбольного клубу "Металіст" Мирон Маркевич, відзначили організатори.