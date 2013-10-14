Молодіжна збірна України з футболу розгромила команду Латвії

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (УЕФА).

Долю матчу було вирішено вже до 30-ї хвилини, коли українці вели в рахунку - 3:0. Після перерви гості збільшили розрив до +4. Хет-трик у цій зустрічі - на рахунку форварда ФК "Севастополь" Пилипа Будковського.

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Таким чином, збірна України отримала першу перемогу в груповому турнірі з п'яти команд. Також в групі з українцями виступають команди Ліхтенштейну, Швейцарії і Хорватії. Дві останні і будуть основними суперниками українців у боротьбі за перше-друге місця. На даний момент у збірної України 1 перемога і 1 поразка (від Хорватії - 0:2), і третє місце у турнірній таблиці. Хорвати і швейцарці між собою ще не зустрічалися, а в іграх з іншими збірними набрали максимум очок - 9 і 6 відповідно.