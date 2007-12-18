ФІФА назвала кращого футболіста 2007 року (фото)

Атакуючий півзахисник збірної Бразилії і італійського "Мілана" Кака визнаний кращим футболістом 2007 року за версією ФІФА. Увечері 17 грудня бразилець одержав "Діамантовий м`яч" на урочистій церемонії в Цюріху. Конкурентами Кака були португалець Кріштіану Роналду і аргентинець Ліонель Мессі.

У 2007 році Кака допоміг "Мілану" виграти Лігу чемпіонів і став кращим бомбардиром (10 голів) і кращим гравцем турніру. У серпні італійський клуб завоював Суперкубок Європи, а 16 грудня виграв клубний чемпіонат світу. У фіналі "Мілан" переміг "Боку Хуніорс" (4:2), а Кака забив переможний гол.

Друге місце за підсумками опитування ФІФА зайняв форвард збірної Аргентини і "Барселони" Ліонель Мессі, а третє - атакуючий півзахисник збірної Португалії і "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду. ФІФА визначає кращого гравця світу, опитуючи головних тренерів і капітанів національних команд усіх країн, що входять до цієї організації.

Кращою футболісткою 2007 року була визнана бразилійка Марта. Спеціальний приз президента ФІФА одержав триразовий чемпіон світу Пеле, а приз за чесну гру (Fair Play) - іспанський клуб "Барселона".

Лента.ру