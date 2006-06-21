Закінчився матч Португалія - Мексика

На стадіоні "Ауфшальке Арена" в Гельзенкірхені в останньому матчі групи D збірна Португалії з рахунком 2:1 обіграла збірну Мексики. Не зважаючи на поразку, мексиканці вийшли в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Всі м`ячі в цьому матчі були забиті в першому таймі.

Дві найсильніші команди групи D Португалія і Мексика в плей-офф зустрінуться з двома найсильнішими командами групи З – Нідерландами і Аргентиною. Ні португальцям, ні мексиканцям грати з фаворитами чемпіонату в першому раунді плей-офф, природно, не хочеться, але від жеребу нікуди не втечеш.

Лєнта.ру