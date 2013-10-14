Кличко відповів Задорнову, який порівняв його з пальтом на вішалці

Абсолютний чемпіон світу з боксу Володимир Кличко відповів сатирику Михайлу Задорнову, чому в бою з Олександром Повєткіним "висів" на супернику, пише ТСН-Проспорт.

"Михайло Задорнов висловився, що я в цьому бою як пальто на вішалку вішався. Але для того, щоб повісити пальто на вішалку, потрібна вішалка. Якщо її немає - пальто впаде", - сказав Володимир.

Український чемпіон наголосив, що виходив з дій свого суперника.

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"З іншого боку, якщо є вішалка, на ній повинно висіти хоча б те ж саме пальто. Це з тієї ж серії, що для того, щоб танцювати танго, потрібні двоє. Виходячи з того, що робив Повєткін, по-іншому діяти в цьому бою було просто неможливо. І клінчі - це, до речі, теж частина боксу", - додав Володимир.