Збірна України з футболу втратила двох гравців

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Головний тренер збірної Михайло Фоменко взяв до Сан-Марино 24-х футболістів, завчасно відпустивши дискваліфікованих на цей матч захисника Євгена Хачеріді та півзахисника Тараса Степаненка до своїх клубів.

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Сьогодні о 20.00 за київським часом на стадіоні «Серравалле» відбудеться офіційне тренування збірної України.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Сан-Марино відбудеться 15 жовтня. Початок гри о 22.00.