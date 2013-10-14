Збірна України з футболу втратила двох гравців
14:49, 14 жовтня 2013Спорт
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Національна збірна команда України з футболу вирушила на матч відбіркового циклу чемпіонату світу-2014 до Сан-Марино без двох гравців
Україна зіграє без Хачеріді
Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.
Головний тренер збірної Михайло Фоменко взяв до Сан-Марино 24-х футболістів, завчасно відпустивши дискваліфікованих на цей матч захисника Євгена Хачеріді та півзахисника Тараса Степаненка до своїх клубів.
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Сьогодні о 20.00 за київським часом на стадіоні «Серравалле» відбудеться офіційне тренування збірної України.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Сан-Марино відбудеться 15 жовтня. Початок гри о 22.00.
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