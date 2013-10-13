Українська плавчиня завоювала третє золото на етапі Кубка світу

В останній день третього етапу Кубку світу FINA з плавання у Москві українська плавчиха Дарина Зевіна завоювала третю золоту медаль.

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Наша плавчиха фінішувала першою на дистанції 100 м на спині. Її результат – 56.91. Другою припливла японська спортсменка Саяке Акасе (58.25). Третьою завершила фінал рекордсменка та триразова чемпіонка світу угорська плавчиха Катінка Хоссу (58.75).

Сьогодні Зевіна також виборола бронзу на 400 м вільним стилем. Вона фінішувала з результатом 4:05.03. Золото завоювала іспанка Мелані Коста (4:01.71), срібло – рекордсменка та дворазова чемпіонка світу іспанка Гарсія Бельмонте (4:04.77).

Головний тренер збірної команди України з плавання Андрій Сердінов так прокоментував виступ спортсменки: «Дарина Зевіна – одна з лідерів української національної збірної з плавання. Завдяки своєму професіоналізму на змаганнях у Москві вона завоювала три золотих та бронзову медалі".

Четвертий етап Кубку світу FINA з плавання на короткій воді проходитиме 17-18 жовтня у Дубаї (ОАЕ). Україну на міжнародному турнірі представлятимуть Дарина Зевіна та Ганна Дзеркаль.