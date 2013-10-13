«Донбас» перервав безвиграшну серію

У Мінську завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому «Динамо» приймало донецький «Донбас» та поступилося - 2:4.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, цією перемогою донеччани перервали серію з двох поразок поспіль.

Рахунок відкрили господарі майданчика, коли на другій хвилині Мелешко точно кинув по воротах «Донбасу». Але вже через п'ять хвилин Вілсон завершив гольовим кидком комбінацію за участю Віртанена і Подхрадскі - 1:1. Причому, у цей момент обидві команди грали в неповних складах. А на 15-й хвилині Федотенко з подачі Віртанена забив другий гол - 2:1.

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У другому періоді голи Торяника і Робітайла дозволили донеччанам збільшити свою перевагу до великого - 4:1. А в третьому, Мелешко зробив дубль, трохи скоротивши різницю в рахунку - 2:4.

Таким чином, «Донбас » здобув десяту перемогу в сезоні (восьму - в основний час), набрав 28 очок і перемістився з 6-го на 4 -е місце в турнірній таблиці Західної конференції. Попереду українського клубу в таблиці розташувалися російські СКА (Санкт -Петербург) і «Динамо» (Москва), а також латвійське «Динамо» (Рига).