Українська плавчиня завоювала два "золота" на етапі Кубка світу

12:49, 13 жовтня 2013
Спорт
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Дарина Зевіна завоювала дві золоті медалі у перший день етапу Кубку світу FINA з плавання на короткій воді.

Дарина Зевіна

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Українська спортсменка фінішувала першою у фіналі 50 м на спині. Її результат – 27.12. Другою припливла триразова чемпіонка світу Катінка Хоссу (27.46). Третьою фінішувала бронзова призерка юнацьких Олімпійських ігор росіянка Олександра Папуша (27.63).

Друге золото Зевіна виборола на дистанції 200 м на спині. Вона фінішувала за 2:02.95. Срібло завоювала японська спортсменка Саяке Акасе (2:05.69), бронзу - угорка Катінка Хоссу (2:07.21).

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Третій етап Кубку світу FINA з плавання на короткій воді проходить 12-13 жовтня у Москві. Україну на цих змаганнях представляють окрім Зевіної Ганна Дзеркаль, Андрій Хлопцов, Надія Коба, Віталій Алпатов, Андрій Яськів, Ганна Стеценко, Андрій Птіцин та Владислав Ведерніков.

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