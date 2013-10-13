Василь Ломаченко виграв перший бій на професійному рингу

Дворазовий олімпійський чемпіон українець Василь Ломаченко в своєму дебютному бою на професійному рингу завоював титул інтернаціонального чемпіона WBO, здобувши перемогу над мексиканцем Хосе Раміресом (25-4, 15 КО).

Про це повідомляє спеціалізований портал boxingnews.com.ua.

Вже в першому раунді Ломаченко відправив Раміреса в нокдаун комбінацією з лівого по корпусу й короткого правого бічного в голову. Наступні два раунди також залишилися за українським боксером, а вже в четвертому Ломаченко нокаутував Раміреса відмінним ударом лівою по корпусу. Зазначимо, що для Раміреса ця поразка стала першим достроковим програшем у його професійній кар'єрі.

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Після бою Ломаченко відзначив: «Насправді моє завдання було - пройти всі 10 раундів. Я повинен був постаратися пройти повну дистанцію, але так вийшло, що виграв нокаутом. Рука сама випадково вилетіла».

На запитання щодо можливості проведення бою з кубинцем Гіл‘єрмо Рігондо, Ломаченко відповів так: «Рігондо? Це великий боєць, він дуже сильний. Мені потрібно провести ще кілька боїв перед тим, як битися з таким боксером, як він».

Як повідомляв УНІАН, Ломаченко став першим українським боксером із команди WSB «Отамани», який дебютував на професійному рингу. У листопаді свій дебютний бій у «профі» має провести ще один олімпійський чемпіон Олександр Усик.