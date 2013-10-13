Українця визнано кращим легкоатлетом року в Європі (відео)

Українця Богдана Бондаренка визнано кращим легкоатлетом Європи в 2013 році. Про це стало відомо під час церемонії нагородження Еuropean Аthletics в Таллінні, пишуть "Вести".

У 2013 році Богдан виграв чемпіонат світу і «Діамантову лігу» зі стрибків у висоту, встановив національний рекорд (2,41 м).

На 2,41 м Бондаренко злітав двічі - на етапі «Діамантової ліги» у Лозанні і на чемпіонаті світу в Москві. З цим стрибком він став четвертим спортсменом в історії, якому вдалося злетіти вище, ніж на 2,40 м, повідомляє прес-служба федерації легкої атлетики. Він кілька разів штурмував світовий рекорд і був дуже близький до успіху.

Читайте також: В українського атлета таки забрали «золото» афінської Олімпіади

Отримуючи нагороду, Богдан зазначив: «Зараз у секторі для стрибків у висоту виступають дуже сильні спортсмени. Кожен з них може встановити світовий рекорд, але... Я не буду спати, поки не стану рекордсменом світу».

Кращою атлеткою визнали Зузану Хейнову з Чехії (чемпіонка світу на 400 метрів з бар'єрами).

Відзначимо також, що тренер Богдана і його батько Віктор Бондаренко і наставник Наталії Лупу Анатолій Якимчук отримали тренерські нагороди ЕА, а Наталя Білуха - нагороду ЕА «Жіноче лідерство».

.