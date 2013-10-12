«Будівельник» виграв перший матч сезону

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч пройшов з перевагою чинного чемпіона України.

«Будівельники» з самого початку гри заволоділи перевагою і вже в першій чверті їх перевага склала «+6» - 14:8. Надалі команда, що грала в гостях, збільшила темп і завершила другу чверть з перевагою «+14», а в третій злегка зменшила оберти, вигравши «лише» «+7». І лише заключну 10-хвилинку «будівельники» дозволили виграти опонентам, та й то, з символічною перевагою в 1 бал.

Кращим гравцем у складі переможців у цій грі став британський легіонер Майка Доунс, який набрав 19 очок.

Зазначимо, що календар Суперліги в цьому сезоні розписаний нерівномірно для команд. Так, «Київ» під час першого уїк-енду вже провів 2 гри, а маріупольський «Азвомаш» - жодної. Всі інші колективи протягом цих вихідних проводять по одній грі.

Вже відбулися чотири гри в рамках першого ігрового туру. Крім столичного дербі відбулися матчі «Хімік»(Южний) - «Київ» - 74:63, «ДніпроАЗОТ» (Дніпродзержинськ) - «Донецьк» - 78:94, «Черкаські Мавпи» - «Галичина» (Львів) - 92:90.

Перший тур Суперліги завершиться в неділю, 13 жовтня, матчами «Говерла» (Івано-Франківськ) - «Ферро-ЗНТУ» (Запоріжжя), «Миколаїв» - «Одеса», «Кривбас» (Кривий Ріг) - «Дніпро» (Дніпропетровськ).