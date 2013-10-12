Фоменко: збірній України, ймовірно, доведеться грати плей-офф

"Напередодні поєдинку ми зачіпали психологічну сторону підготовки. У першій половині гри наші хлопці були більш затиснутими. До восьмій хвилині ми отримали дві жовті картки. Вони були заведені, і тому нам не вдалося реалізувати те, про що домовлялися ...", - цитує Фоменка "Обозреватель".

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Головний тренер окремо прокоментував гру Марко Девіча. "Він не відразу увійшов у гру, - зазначив Фоменко. - Таке буває у футболі, коли людина виходить на заміну. ​​Хоча ми просили хлопців, які не були у стартовому складі, щоб вони не ображалися і не "вимикалися".

Наставник відзначив вболівальників: "У Харкові, як і в усіх українських містах, ми відчували себе як вдома. Підтримка скрізь класна! Ми були б не проти зіграти в Харкові матч плей-офф".

І на завершення Фоменко оцінив шанси на майбутнє: "Ми реалісти, і розуміємо, що, ймовірно, нам доведеться грати плей-офф. У цій ситуації від нас вже залежить не все ... Не можна шкодувати про нічию з Англією. Ми адже грали не зі слабшим суперником. На сьогоднішній день, вважаю, ми не сильніші за Англію".

Як повідомляв УНІАН, збірна України в Харкові обіграла команду Польщі з рахунком 1:0. Збірна Англії обіграла збірну Чорногорії з рахунком 4:1.

Таким чином, збірна Англії набрала 19 очок, зберігши за собою перше місце в групі. У команди України 18 балів, Чорногорії - 15, Польщі - 13.