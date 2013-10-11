Збірна України виграла у Польщі

У Харкові завершився матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2014 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Польщі з рахунком 1:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був ключовий матч у плані розподілу місць у турнірній таблиці.

Тільки перемога залишала полякам шанси на продовження боротьби за путівку на чемпіонат світу. Разом з тим, збірній України успішний виступ у Харкові практично гарантував друге місце в групі.

Єдиний гол у цій грі в середині другого тайму забив Андрій Ярмоленко.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, де можна простежити за всіма основними подіями.

В даний момент триває ще один найважливіший матч у групі Н, у якому збірна Англії приймає команду Чорногорії. Поки рахунок у грі не відкрито - 0:0.