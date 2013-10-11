Євробаскет-2015 в Україні може відвідати велика кількість уболівальників з Балкан і країн Балтики - директор турніру

Директор Місцевого організаційного комітету Євробаскет-2015 Маркіян Лубківський розраховує на те, що Україну під час турніру відвідає велика кількість уболівальників з Балкан і країн Балтії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, присвяченій проведенню Євробаскета-2015 в Україні, у рамках ІІ Київського міжнародного туристичного форуму.

За словами Лубківського, "на сьогодні вже визначилися вісім країн-учасниць Євробаскету-2015 - Україна (країна-організатор), шість кращих збірних за підсумками Євробаскету-2013 - Іспанія, Франція, Хорватія, Сербія, Словенія і Литва, та переможець першого кваліфікаційного турніру - Естонія. Можу зазначити, що представники Балкан і Прибалтики, зважаючи на невелику відстань від України, у великій кількості приїдуть до нашої країни підтримати свої збірні. У Сербії, Хорватії та Литві баскетбол дуже популярний. Про це навіть не треба окремо казати. Також нещодавно ми побачили на власні очі, що й у Словенії це дуже популярна гра, де трибуни постійно заповнювалися під час матчів Євробаскету-2013".

Як сказав Лубківський, "після успішного проведення Євро-2012 Україна отримала у спадок не лише об'єкти спортивної і транспортної інфраструктури, а й унікальний досвід проведення великих міжнародних подій, організації прийому великої кількості іноземних відвідувачів. Турнір дав стимул розвитку готельної та ресторанної сфер, підвищив український сервіс. Це все сприяло популяризації України серед туристів".

Порівнюючи майбутній баскетбольний турнір в Україні з Євробаскетом-2013, що завершився кілька тижнів тому у Словенії, Лубківський зауважив: "Ми будемо прагнути провести Євробаскет-2015 на якісно новому рівні, забезпечивши максимально високий рівень комфорту для учасників, представників ЗМІ, вболівальників. Будемо активно використовувати досвід футбольного Євро-2012".

Директор турніру нагадав, що до Євробаскету-2015 готується 6 українських міст, де мають бути побудовані 7 нових арен.

У свою чергу, президент Федерації баскетболу України Олександр Волков заявив: "У 2015 році на Україну очікує грандіозна спортивна подія. На українських аренах гратимуть 24 найкращі баскетбольні збірні Європи. Кожну з цих команд приїдуть підтримати їхні вболівальники. Чимало з них завдяки Євробаскету-2015 уперше завітають до нашої країни. Крім відвідання баскетбольних матчів іноземні гості матимуть чудову нагоду познайомитися з нашою країною, з її чарівною природою, з її древніми пам’ятками архітектури. Проведення Євробаскету-2015, поза сумнівом, позитивно позначиться на розвитку туристичної галузі в Україні".

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет відбудеться в Україні восени 2015 року.