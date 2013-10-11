УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Польща

11 жовтня в Харкові відбудеться матч відбірного циклу чемпіонату світу з футболу-2014, в якому збірна України приймає команду Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, ця гра стане ключовою для українців у боротьбі за потрапляння на світову першість, яка влітку наступного року відбудеться в Бразилії.

На даний момент, збірна України ділить в таблиці друге-третє місця з командою Чорногорії, набравши по 15 очок. Лідирує збірна Англії - 16 балів, а поляки йдуть на четвертому місці - 13.

Ситуація ускладнюється тим, що польська команда ще не втратила шансів на вихід у плей-офф і навіть на перше місце, яке дає пряму путівку до Бразилії. Тому, поляки також гратимуть на перемогу. Що стосується збірної України, то перемога практично гарантує їй друге місце в групі та матчі плей-офф у листопаді. А, з урахуванням можливої втрати очок англійцями, українці й зовсім можуть претендувати на перше місце. Втрата нашою командою очок у матчі останнього туру з Сан-Маріно вкрай маловірогідна. Збірна Сан-Маріно - явний аутсайдер групи, а перший очний матч команд у Львові завершився розгромом суперника з рахунком 9:0.

У сьогоднішній грі в Харкові фаворитом вважається українська команда. Після невдалого старту у відборі до ЧС-2014 команду очолив Михайло Фоменко і вона різко додала. Початком виходу з кризи стала перемога над збірною Польщі в березні у Варшаві (3:1).

Авторитетна британська букмекерська контора William Hill ставки на перемогу українців у майбутньому поєдинку приймає з коефіцієнтом 1.73, тоді як аналогічний показник на успіх збірної Польщі становить відразу 4.80. Вірогідність же нічийного результату оцінюється показником 3.30.

Гра Україна - Польща почнеться о 21.00. Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.