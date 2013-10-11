Льюїс спростував інформацію про можливе повернення на ринг
07:55, 11 жовтня 2013Спорт
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Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс спростував інформацію про можливе повернення на професійний ринг. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Твіттер".
Льюїс не розглядає можливості повернення на ринг / Фото: Вікіпедія
Раніше з'явилася інформацію про те, що британець готовий провести бій з одним з братів Кличко (з Віталієм або Володимиром. - Ред.), якщо йому запропонують за поєдинок 100 млн доларів, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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"Ця заява не відповідає дійсності. Я не розглядаю можливість повернення на ринг. Звичайно, якщо до мене звернуться з такою пропозицією, то я розгляну її, але це з області фантастики, такого не станеться. Зараз я зайнятий лише тим, що шукаю молодих і перспективних боксерів ", - заявив Льюїс.
Свій останній бій він провів в 2003 році, перемігши технічним нокаутом Віталія Кличка.
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