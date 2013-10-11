Тренер київського ФК «Арсенал» подав до відставку

Про це сам фахівець повідомив порталу Football.ua.

"Так, я написав заяву. Більше коментувати нічого", - сказав тренер.

На даний момент «Арсенал» посідає 14-е місце в чемпіонаті української Прем'єр-ліги, випереджаючи 15-ту команду із зони вильоту запорізький «Металург» - на чотири очки.

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В останньому турі УПЛ «канонірів» розгромив у Донецьку «Шахтар» 0:7, а в наступному матчі їх очікує зустріч із земляками з «Динамо».

Юрій Бакалов працював в системі «Арсеналу» з 2005-го року. Тренував дубль, юнацьку команду, був асистентом головного тренера і двічі очолював першу команду.

Зазначимо, що на офіційному сайті ФК «Арсенал» підтвердження цієї інформації поки немає.