Тренер київського ФК «Арсенал» подав до відставку
Головний тренер київського футбольного клубу «Арсенал» Юрій Бакалов подав у відставку.
Про це сам фахівець повідомив порталу Football.ua.
"Так, я написав заяву. Більше коментувати нічого", - сказав тренер.
На даний момент «Арсенал» посідає 14-е місце в чемпіонаті української Прем'єр-ліги, випереджаючи 15-ту команду із зони вильоту запорізький «Металург» - на чотири очки.
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В останньому турі УПЛ «канонірів» розгромив у Донецьку «Шахтар» 0:7, а в наступному матчі їх очікує зустріч із земляками з «Динамо».
Юрій Бакалов працював в системі «Арсеналу» з 2005-го року. Тренував дубль, юнацьку команду, був асистентом головного тренера і двічі очолював першу команду.
Зазначимо, що на офіційному сайті ФК «Арсенал» підтвердження цієї інформації поки немає.