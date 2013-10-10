Тренер збірної Польщі: Ми побачили свої помилки і постараємося їх не повторювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Харкові перед грою Україна - Польща.

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Зокрема, Форналік зазначив: ”Попередній матч з українцями був важливий для нас. Ми проаналізували всі свої попередні матчі. Ми побачили свої помилки і постараємося їх не допускати”.

На решту питань тренер також відповідав максимально стисло. Так, щодо Маріуша Левандовські, який вже давно не грає на високому рівні і є досить віковим гравцем - 34 роки, Форналік сказав: ”Маріуш у дуже гарній формі, це було однією з головних причин. Те, що добре знає українських гравців, також вплинуло на рішення про його виклик у збірну”.

Щодо особливостей гри збірної України тренер заявив: ”Ми знаємо сильні сторони України, а помилок, яких ми допустили у Варшаві, можна було б уникнути. Нам шкода, ми програли той матч, але тепер спробуємо виграти”.

Що ж до рішення допустити глядачів на гру, тренер вважає: ”Матч відбудеться з уболівальниками, отже, гратимемо з ними. Прикро, що не буде наших уболівальників, тому що вони добре підтримують команду”.

Як повідомляв УНІАН, матч відбірного циклу ЧС-2014 Україна - Польща відбудеться 11 жовтня в Харкові.

Довідка УНІАН. 27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року. Санкції було вжито на підставі на звіту організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому грунті гравця української збірної Едмара (бразильця, що натуралізується), а також вивісили банер неонацистського змісту.

3 жовтня Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) офіційно оголосила про призупинення рішення про санкції щодо збірної України, ухвалені 27 вересня 2013 року, через апеляцію подану ФФУ.