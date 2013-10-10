Тренер збірної Польщі: Ми побачили свої помилки і постараємося їх не повторювати

23:45, 10 жовтня 2013
Спорт
784

Головний тренер збірної Польщі з футболу Вальдемар Форналік заявляє, що його команда постарається не допустити тих помилок, які вона зробила в попередній грі із збірною України, що відбулася у Варшаві в березні.

футбол / Фото : s-friends.org.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Харкові перед грою Україна - Польща.

На тему: Коморовський не приїде на футбол у Харків

Зокрема, Форналік зазначив: ”Попередній матч з українцями був важливий для нас. Ми проаналізували всі свої попередні матчі. Ми побачили свої помилки і постараємося їх не допускати”.

На решту питань тренер також відповідав максимально стисло. Так, щодо Маріуша Левандовські, який вже давно не грає на високому рівні і є досить віковим гравцем - 34 роки, Форналік сказав: ”Маріуш у дуже гарній формі, це було однією з головних причин. Те, що добре знає українських гравців, також вплинуло на рішення про його виклик у збірну”.

Щодо особливостей гри збірної України тренер заявив: ”Ми знаємо сильні сторони України, а помилок, яких ми допустили у Варшаві, можна було б уникнути. Нам шкода, ми програли той матч, але тепер спробуємо виграти”.

Що ж до рішення допустити глядачів на гру, тренер вважає: ”Матч відбудеться з уболівальниками, отже, гратимемо з ними. Прикро, що не буде наших уболівальників, тому що вони добре підтримують команду”.

Як повідомляв УНІАН, матч відбірного циклу ЧС-2014 Україна - Польща відбудеться 11 жовтня в Харкові.

Довідка УНІАН. 27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року. Санкції було вжито на підставі на звіту організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому грунті гравця української збірної Едмара (бразильця, що натуралізується), а також вивісили банер неонацистського змісту.

3 жовтня Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) офіційно оголосила про призупинення рішення про санкції щодо збірної України, ухвалені 27 вересня 2013 року, через апеляцію подану ФФУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter