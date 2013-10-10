Кличко потрапив до рейтингу найнудніших боксерів сучасності

Володимир Кличко потрапив до рейтингу найнудніших боксерів планети, який склав The Guardian.

"Ви бачили бій боксера -важкоатлета Володимира Кличка в суботу? Тоді вам, можливо, було дуже нудно", - пише видання.

Лідером списку нудних боксерів став чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер -молодший.

За ним йдуть суперчемпіон WBA у найлегшій вазі Ансельмо Морено та суперчемпіон WBA у середній вазі Андре Уорд. Також видання включило до рейтингу Теренса Кроуфорда, Гільєрмо Рігондо, Девона Александера, Чеда Доусона, Карлоса Моліну, Бернарда Хопкінса, Річарда Абріля і Мігеля Васкеса.

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Володимир Кличко в рейтингу посів десяте місце.

"Кличко ноукаутує суперників не тому, що це для нього - пріоритет, а просто тому що сильно б'є, - пише The Guardian. - Цей боксер переможе так само, як і на попередньому бою: вам доводиться кілька раундів дивитися на цю монотонну роботу, а радість вам приходить не від того, що ви дочекалися нокауту, а скоріше від полегшення, що бій закінчується".

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Москві завершився бій за титул чемпіона світу з боксу, в якому українець Володимир Кличко переміг росіянина Олександра Повєткіна в бою, що тривав всі 12 раундів - за очками. Українець захищав у цьому бою титули чемпіона відразу за чотирма версіями - WBA, WBO, IBF і IBO.