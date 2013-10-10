Кличко потрапив до рейтингу найнудніших боксерів сучасності
Володимир Кличко потрапив до рейтингу найнудніших боксерів світу, який склав The Guardian.
Володимир Кличко потрапив до рейтингу найнудніших боксерів планети, який склав The Guardian.
"Ви бачили бій боксера -важкоатлета Володимира Кличка в суботу? Тоді вам, можливо, було дуже нудно", - пише видання.
Лідером списку нудних боксерів став чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер -молодший.
За ним йдуть суперчемпіон WBA у найлегшій вазі Ансельмо Морено та суперчемпіон WBA у середній вазі Андре Уорд. Також видання включило до рейтингу Теренса Кроуфорда, Гільєрмо Рігондо, Девона Александера, Чеда Доусона, Карлоса Моліну, Бернарда Хопкінса, Річарда Абріля і Мігеля Васкеса.
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Володимир Кличко в рейтингу посів десяте місце.
"Кличко ноукаутує суперників не тому, що це для нього - пріоритет, а просто тому що сильно б'є, - пише The Guardian. - Цей боксер переможе так само, як і на попередньому бою: вам доводиться кілька раундів дивитися на цю монотонну роботу, а радість вам приходить не від того, що ви дочекалися нокауту, а скоріше від полегшення, що бій закінчується".
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Москві завершився бій за титул чемпіона світу з боксу, в якому українець Володимир Кличко переміг росіянина Олександра Повєткіна в бою, що тривав всі 12 раундів - за очками. Українець захищав у цьому бою титули чемпіона відразу за чотирма версіями - WBA, WBO, IBF і IBO.