Харківські фанати пообіцяли поводитися чемно на матчі Україна-Польща

Харківські футбольні фанати обіцяють не використовувати фаєри та заборонену символіку під час матчу відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу між збірними України та Польщі, який пройде завтра, 11 жовтня, на стадіоні «Металіст» в Харкові.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав представник харківського руху фанатів Ярослав Марченко.

«Фаєри ми не будемо використовувати. Тобто масово ніде нічого не буде використовуватися. У цілому ми підтримуємо (прохання не використовувати – УНІАН), й те, що стосується свастик, цифри «88». Ми самі проти проявів расизму, нацизму та фашизму, всіляких дискримінацій та будь-яких інших «-ізмів»», - заявив Марченко.

Водночас він підкреслив, що червоно-чорний прапор є символом визвольної боротьби українського народу та його використання ніким не заборонене.

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«Що стосується портретів (керівників визвольного руху на західній Україні Степана Бандери та Романа Шухевича – УНІАН), я не знаю. А червоно-чорні прапори не заборонені, їх немає в списку забороненого. Червоно-чорний прапор – це нормальне явище. Він не означає ані расизм, ані нацизм, ані фашизм. Це знак визвольної боротьби українського народу. Немає в цьому нічого. Найголовніше тому, що він не заборонений. Якби його заборонили, тоді, будь ласка. Ми проти всього забороненого», - сказав представник фан-руху.

Марченко також висловив переконання, що буде неправильним заборонити приносити на стадіон червоно-чорні шарфи з написами «Слава Україні».

«Червоно-чорна роза «Слава Україні – Героям слава» продається на кожному лотку з атрибутикою. Я переконаний, що на всьому стадіоні буде тільки таких шарфів кілька тисяч. Як буде, мені цікаво, якщо їх заборонять: їх будуть знімати чи людей не будуть допускати? Це неправильно! На ньому зображений герб України та червоно-чорними літерами написано «Слава Україні». Їх носять навіть не фанати, звичайні люди», - наголосив він.

На думку фаната, якщо буде істерія довкола цього й почнуть забороняти, то це може навпаки спровокувати безлад.

«Але якщо людина йде у футболці зі свастикою, звичайно, його потрібно зупинити», - наголосив він.

Марченко висловив переконання, що матч у Харкові пройде без провокацій та будь-яких технічних неполадок.

«Я думаю, все буде спокійно, все буде нормально. Харків культурне місто, «Металіст», постійно приймає матчі різних рівнів, світло в нас не вимикається й усе в порядку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня в Харкові відбудеться відбірковий матч до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу між збірними командами Польщі та України. Перебуваючи в Кракові, Янукович запросив Президента Польщі прибути до Харкова та разом відвідати цей матч.

При цьому, за словами голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, під час матчу збірних будуть застосовані безпрецедентні заходи безпеки.

Сьогодні, 10 жовтня, Федерація футболу України та футбольний клуб «Металіст» звернулися до вболівальників із проханням відмовитися від піротехніки та банерів із образливим змістом на матчі Україна – Польща.