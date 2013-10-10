ФФУ просить уболівальників лишати банери і піротехніку вдома

Федерація футболу України та футбольний клуб «Металіст» просять уболівальників відмовитися від піротехніки та банерів із образливим змістом на матчі Україна – Польща, який відбудеться 11 жовтня на стадіоні в Харкові.

Відповідне звернення до уболівальників розміщене на офіційному сайті «Металіста».

Читайте також: ФК "Карпати" звинуватили FARE у проявах дискримінації

«Федерація футболу України та ФК «Металіст» переконливо просять вас відмовитися від використання піротехніки, не кидати сторонні предмети на поле, шанобливо ставитися до учасників гри, не проносити банери з образливим змістом. Не забувайте, що поруч з вами на стадіоні знаходяться літні люди, жінки і діти. На стадіонах нашої країни немає місця прояву расизму і ксенофобії!», - йдеться в зверненні.

У «Металісті» також звернули увагу вболівальників на те, що на матч Україна - Польща будуть запроваджені підвищені заходи безпеки, зокрема, у здійсненні контролю допуску на стадіон.

«У зв'язку з цим просимо вас проходити на територію стадіону завчасно - вхід на стадіон відкривається за 2 години до початку матчу - о 19:00», - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня під час футбольного матчу збірних України та Польщі, який відбудеться на стадіоні «Металіст», будуть застосовані безпрецедентні заходи безпеки. За словами голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, довкола стадіону будуть організовані три кільця безпеки, а перед входом на «Металіст» будуть перевірятися особисті речі уболівальників.

Губернатор наголосив, що організатори матчу докладуть максимум зусиль, щоб запобігти будь-яким можливим провокативним діям на стадіоні «Металіст».

Губернатор нагадав, що санкції ФІФА після матчу у Львові зі збірною Сан-Марино не відмінені, а тільки призупинені. Він закликав уболівальників максимально толерантно поводити себе на стадіоні та відмовитися від образливих банерів, скандувань та використання фаєрів.

Довідка УНІАН. 27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року. Санкції було вжито на підставі на звіту організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому грунті гравця української збірної Едмара (бразильця, що натуралізується), а також вивісили банер неонацистського змісту.

3 жовтня Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) офіційно оголосила про призупинення рішення про санкції щодо збірної України, ухвалені 27 вересня 2013 року, через апеляцію подану ФФУ.