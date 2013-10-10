Льюїс погодився битися з Кличком за $ 100 мільйонів

48-річний Льюїс перебував у Москві в якості гостя на поєдинку між росіянином Олександром Повєткіним і українцем Володимиром Кличком. Британець не сказав, хто саме запропонував йому гроші.

Льюїс розповів, що попросив подвоїти гонорар. Якщо сума буде збільшена до 100 мільйонів доларів, то британець готовий вийти на ринг навесні 2014 року. Льюїс додав, що йому під силу повторити досягнення американця Джорджа Формана, який повернув собі звання чемпіона світу в 48 років, повідомляє Lenta.ru .

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Востаннє Льюїс виходив на ринг у червні 2003 року. Тоді в Лос-Анджелесі британець переміг Віталія Кличка. Після бою деякий час ходили розмови про реванш, але повторний поєдинок так і не відбувся. А в 2004 році Льюїс оголосив про завершення кар'єри.

The Daily Mail відзначає, що російські промоутери хочуть організувати бій-реванш між Льюїсом і Кличком-старшим. Однак сам британець заявив, що йому був би більш цікавий поєдинок з Володимиром Кличком.

Якщо Льюїс отримає навіть 50 мільйонів доларів за бій, то цей гонорар стане рекордним в історії боксу. Діючий рекорд належить американцю Флойду Мейвезеру, який за поєдинок з мексиканцем Саулом Альваресом в 2013 році заробив 41,5 млн доларів.

За свою кар'єру Леннокс Льюїс провів 44 бої, вигравши 41 (32 - нокаутом). Двічі британець опинявся в ролі переможеного, а ще один поєдинок завершився внічию.