Ахметов торгується з ”Манчестер Сіті” за Кастільо

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" запропонував донецькому "Шахтарю" 1 млн. євро за оренду мексиканця Нері Альберто КАСТІЛЬО. Про це в інтерв`ю телеканалу "Україна" повідомив президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ.

"Нам надійшла пропозиція від "Манчестер Сіті", де йдеться про оренду на 1 рік. За це нам пропонують 1 млн. євро і право викупу", - сказав він.

Р.АХМЕТОВ пояснив, що якщо А.КАСТІЛЬО підійде англійцям, "вони заплатять нам через рік 19 млн. євро, не підійде – вони нам повернуть його назад, і скажуть: робіть з ним, що хочете".

"У цій ситуації "Манчестер Сіті" нічим не ризикує, а нам ця пропозиція не підходить. Ми відповіли категоричною відмовою", - зазначив Р.АХМЕТОВ.

Він додав, що "ми їм зробили стрічну пропозицію: 1 рік оренда – 5 млн. євро, і у вас немає ніякого опціону, тобто права викупу".

"Що це значить? Це значить, що якщо у КАСТІЛЬО піде гра, як у Елано цього року (бразилець Елано БЛУМЕР влітку перейшов до "Манчестер Сіті" з "Шахтаря" за 8 млн. фунтів стерлінгів - УНІАН), то через рік ми вирішуватимемо, повернути його до нас в "Шахтар" або продати", - сказав президент "Шахтаря". При цьому він зазначив, що ціна на КАСТІЛЬО "може бути і 20, і 30, і 40, і 50 млн. євро". "І всі виручені гроші одержить футбольний клуб "Шахтар", - сказав Р.АХМЕТОВ.

На питання, чи досягнута остаточна домовленість з "Манчестер Сіті" щодо долі КАСТІЛЬО, Р.АХМЕТОВ відповів: " Ні, ми ще не домовилися, у нас переговорний процес. Але я не виключаю, що ми домовимося".

Довідка УНІАН. Донецький "Шахтар" підписав контракт з мексиканцем Нері Альберто КАСТІЛЬО 31 липня 2007 року. Сума трансферу за 23-річного футболіста становила 20 мільйонів євро. Контракт розрахований на 5 років і набув чинності 1 серпня 2007 року. Значну частину своєї кар`єри Н.КАСТІЛЬО присвятив грецькому "Олімпіакосу", за який відіграв 7 сезонів.