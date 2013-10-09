Український боксер Олександр Усик свій перший бій на професійному рингу проведе в Києві 9 листопада.

Про це УНІАН повідомляли в промоутерській компанії К2, клієнтом якої є спортсмен.

В інтерв'ю прес-службі К2 Усик заявив: "Зараз я інтенсивно готуюся до свого професійного дебюту, який відбудеться 9 листопада в київському Палаці спорту. Проте, я не можу не підтримати свого друга, брата Васю Ломаченка. В п'ятницю я вилітаю до Лас-Вегаса. Я впевнений, що це буде видовищний поєдинок".

Зазначимо, що 12 жовтня в Thomas & Mack Center у Лас-Вегасі (штат Невада) дворазовий Олімпійський чемпіон Василь Ломаченко проведе свій перший поєдинок як професіонал проти мексиканця Хосе Раміреса.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Усик оголосив про перехід у професійний спорт і підписав свій перший контракт - із промоутерською компанією братів Кличків К2. У любительському боксі українець підкорив усі вершини, ставши чемпіоном Європи, світу та Олімпійських ігор.