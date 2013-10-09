У Повєткіна передумали подавати апеляцію на суддівство бою з Кличком

Команда боксера-суперважкоатлета Олександра Повєткіна не подаватиме апеляцію на роботу пуерторіканського рефері Луїса Пабона, який обслуговував бій росіянина з українцем Володимиром Кличком. Про це повідомив організатор бою, голова промоутерської компанії "Світ боксу" Андрій Рябінскій, передає ІТАР-ТАРС.

"Так, дії рефері були нижче середнього, - зазначив Рябінскій. - І це м'яко сказано. Але ми не будемо подавати апеляцію. Зараз це виглядатиме неправильно. Бій відбувся. У ньому Володя виявився сильнішим. Ми це з Сашком обговорювали. Апеляції зараз будуть виглядати як розмахування кулаками після бійки".

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Кличко переміг Повєткіна, захистивши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації / WBA /, Міжнародної боксерської федерації / IBF /, Всесвітньої боксерської організації / WBO / і Міжнародної боксерської організації / IBO /. Рахунок на суддівських записках склав 119-104, 119-104, 119-104 на користь українця. Бій відбувся 5 жовтня в Москві на рингу спорткомплексу "Олімпійський".