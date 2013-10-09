ФК Барселона хоче відкрити дитячу футбольну академію в Сумах

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Сумської облдержадміністрації Любов Карпенко.

«На території країн СНД такий проект «Барселона» реалізує вперше, бо існують чіткі вимоги, яким не всі відповідають. На думку іспанців, реалізувати проект на Сумщині буде простіше, адже інфраструктура центру зовсім нова», - сказала прес-секретар.

Вона також зазначила, що, за словами голови Сумської ОДА, голови обласної федерації футболу Юрія Чмиря, спортивна інфраструктура сумського футбольного центру, зокрема поля, вже відповідають європейським стандартам.

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«З цим погодилася іспанська делегація, яку очолював директор департаменту з відкриття академій ФК «Барселона» Реєс Альгвасіл Монтесінос», - підкреслила Карпенко.

У свою чергу губернатор Сумщини написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що відкриття європейської футбольної академії в Сумах – це «досить серйозний крок у житті регіону».

«З цього моменту можна починати відлік часу офіційної акредитації футбольного центру «Барса» світовим клубом «Барселона». Дуже радий за сумських дітей - на їх гру дивилися гранди світового футболу. Упевнений: для хлопців - це шанс потрапити у великий футбол!», - написав Чмирь.

Губернатор наголосив на готовності іспанської сторони розпочати на Сумщині масштабну роботу з відкриття футбольної академії і відразу створювати все за європейськими критеріями.