Новим символом ФК "Карпати" став червоно-чорний прапор

Новим символом львівського футбольного клубу "Карпати" став червоно-чорний прапор.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті клубу.

У документі зазначається, що таке рішення ухвалено з метою піднесення патріотичних настроїв серед уболівальників.

"Як відомо, на трибунах стадіону «Україна», домашньої арени «Карпат», окрім традиційних зелено-білих прапорів та державних синьо-жовтих, в уболівальників львівської команди в особливій пошані червоно-чорні кольори, що символізують вшанування героїв, пам’ять про їхні звитяги, безмежну волю до боротьби та перемоги. Водночас, як засвідчили події минулого місяця, чи не будь-які прояви патріотизму на трибунах українських стадіонів опинились ледь не поза законом. Національна Федерація називає «інцидентами» розгортання червоно-чорних прапорів, вигуки «Бандера, Шухевич – Герої України!», скандування «Свободу чесним!» тощо, вбачаючи у цьому імовірний предмет для подальших дисциплінарних санкцій. За таких обставин, коли певні сили намагаються змусити вболівальників ходити на футбольні матчі сірим безмовним строєм, ФК «Карпати» не може і не має права закривати на оце очі. Віднині червоно-чорний прапор набуває офіційного статусу у символіці футбольного клубу «Карпати», тож його поява на трибунах під час матчів «левів» буде вітатися ще палкіше", - наголошується у заяві.

У клубі нагадали, що червоно-чорні кольори «використовувалися львів’янами у сезонах 1996/1997 років, також футболісти «Карпат» одягали червоно-чорну амуніцію на фінал Кубка України у 1999 році, коли грали проти київського «Динамо». Нарешті, у 2010 році кольори повернулися у вигляді резервної форми ФК «Карпати».

Читайте також: ФК "Карпати" звинуватили FARE у проявах дискримінації

З наступного чемпіонату гравці «Карпат» знову виступатимуть в офіційних поєдинках у червоно-чорній смугастій формі нарівні із зелено-білою, зараз триває робота над дизайном та виготовленням такого комплекту форми.

"Для тих же, хто вважає використання патріотичної символіки «політикою», якій не місце на трибунах, повідомляємо: така атрибутика аж ніяк не суперечить спортивному характеру змагань, а навпаки створює відповідний настрій серед глядачів, націлює гравців на боротьбу, прищеплює патріотизм до рідної землі, повагу до самоідентичності, національної пам`яті, цим лише підсилюючи вагу місії футболу як потужного соціального явища. Наш клуб ніколи і за жодних обставин не відмовиться від того, чим пишалися наші діди і батьки, а тепер пишаємося ми, галичани – нашою самобутністю, етнічним колоритом, незламним духом боротьби", - заявили в ФК «Карпати».

Як повідомляв УНІАН, скандал навколо символіки, що використовується львівськими вболівальниками, спричинила організація FARE («Футбол проти расизму в Європі»). За даними організації, під час матчу відбіркового турніру ЧС-2014 Україна - Сан-Марино, який відбувався у Львові, вболівальники запалювали файери, використовували банери неонацистського змісту та ображали на расовому грунті гравця збірної України Едмара (натуралізованого бразильця).

Спираючись на доповідь FARE, ФІФА ввела санкції щодо збірної України та Федерації футболу України - штраф у розмірі 45 тис. швейцарських франків, дискваліфікація "Львів Арени" (де відбувався матч Україна - Сан-Марино) до початку відбіркового турніру ЧС-2018 та проведення однієї гри (Україна - Польща, 11 жовтня у Харкові) без глядачів. Згодом ці санкції було призупинено. Матч Україна - Польща відбудеться у присутності уболівальників.