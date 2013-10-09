Тренер поляків має намір узяти реванш за поразку від українців у Варшаві

Головний тренер збірної Польщі з футболу Вальдемар Форналік упевнений, що його команда зможе перемогти українців.

Про це він сказав журналістам напередодні вильоту до Харкова для участі у відбірковому матчі ЧС-2014 зі збірною України, повідомляє сайт dynamo.kiev.ua з посиланням на польські ЗМІ.

Наставник дав зрозуміти, що має намір узяти реванш за поразку від українців у Варшаві (1:3), розраховуючи скористатися знаннями про суперника досвідченого півзахисника «Севастополя» Маріуша Левандовського.

Зокрема, Форналік заявив: «Тиск відчувається перед кожною грою, але тепер він ще більший, оскільки мають відбутися два відповідальні матчі. Результат зустрічі з Україною може дати нам шанс. Усі пам'ятають останній невдалий матч з українцями, і зараз ми просто повинні перемогти - це найважливіше - і, звичайно, це буде певним реваншем".

На запитання, за рахунок чого поляки можуть обіграти українську команду, тренер відзначив: "Ми зобов'язані виступити на межі своїх здібностей і маємо зіграти значно краще в обороні. Ми продовжуємо шукати нових захисників, і я досі не знаю, хто гратиме з Україною, поки що я спостерігав на гравцями на тренуваннях".

Також Форналік спеціально відзначив гравця, який виступає в клубі українського чемпіонату "Севастополь", - Маріуша Левандовського: "Що стосується Маріуша, він був викликаний, тому що у нас є проблеми на цій позиції. Також це зумовлене тим, що за великим рахунком Маріуш грає за свій клуб у кожному матчі. Звичайно, він знає українців, і це дає нам додаткову перевагу".

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового турніру до чемпіонату світу-2014 Україна - Польща відбудеться в Харкові у п'ятницю, 11 жовтня.