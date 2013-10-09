Організатор бою Кличко - Повєткін стверджує, що окупив усі витрати

Про це мільярдер написав у своєму Twitter.

Зокрема, на запитання одного з відвідувачів на своїй сторінці він відповів: "Я не зливаю гроші. Я повернув усі інвестиції й привіз до Москви найбільш очікуваний і резонансний бій. Хіба це погано?".

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Нагадаємо, що за підсумками торгів на право проведення бою, що відбулися півроку тому в Панамі, Рябінський став переможцем, запропонувавши суму призових спортсменам у 23 млн 233 тис. 330 доларів. Решта організаційних витрат становила приблизно 1,5-2 млн доларів. Гонорар Кличка-молодшого за бій з Повєткіним становив 17 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко в 12-раундовому поєдинку одностайним рішенням суддів переміг Олександра Повєткіна за очками й відстояв титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.