Паоло Мальдіні прощається з футболом

Капітан "Мілана" Паоло Мальдіні оголосив про свій намір після закінчення сезону завершити професійну кар`єру.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, про своє рішення 39-річний ветеран оголосив після перемоги "Мілана" над "Бока Хуніорс" (4:2) у фіналі клубного чемпіонату світу в Японії. "Я дуже ціную цю перемогу, тому що грати у такій великій команді в 39 років надзвичайно складно", - сказав Мальдіні після завоювання свого 26-го трофея в червоно-чорній формі.

"Цей клуб завжди давав мені можливість боротися за найзначніші нагороди, і сьогодні я відчуваю задоволення від виконаної роботи. Я можу попрощатися з футболом без жалю або суму. В ході своєї кар`єри я добився всього, чого тільки міг побажати", - додав рекордсмен збірної Італії за кількістю проведених на міжнародній арені матчів, яких на його рахунку до останнього поєдинку в 2002 році назбиралося 126.

За свою кар`єру, яка стартувала в 1985 році, Мальдіні піднімав над своєю головою п`ять Кубків чемпіонів. Востаннє це трапилося в травні, коли "россонері" у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 2:1 здолали в Афінах "Ліверпуль". До 23-го сезону на "Сан-Сіро" в активі Мальдіні назбиралися 604 матчі в серії А. На його рахунку 28 забитих в чемпіонаті Італії м`ячів і сім завойованих скудетто. Крім цього, Мальдіні п`ять разів вигравав Суперкубок УЄФА, завоював чотири Суперкубки і один Кубок Італії, паралельно принісши "Мілану" три титули найсильнішого клубу планети. Майку з третім номером в клубі мають намір зарезервувати для одного з синів Мальдіні, старший з яких сьогодні успішно захищає кольори молодіжної команди "Мілана".

"Я гордий бути частиною клубу, який регулярно виграє щось важливе, - продовжив Мальдіні. - В червні наступного року я закінчу грати, проте до того моменту я насолоджуватимуся кожним матчем, навіть незважаючи на біль у коліні. Переглядати рішення про завершення кар`єри я не маю наміру". "Сьогодні Мальдіні довів, наскільки великим чемпіоном він є, - додав тренер "россонері" Карло Анчелотті. - Йому 39, а він з легкістю повернувся в склад і зайняв місце на лівому фланзі. Це говорить про нього, як про особистість. Такі гравці додають упевненості всій команді".