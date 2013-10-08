Кличко здивований, що Повєткін протримався 12 раундів

Російський боксер Олександр Повєткін здивував українця Володимира Кличка тим, що зумів протриматися всі 12 раундів і не дозволив закінчити бій достроково.

Про це повідомляє спеціалізований портал boxingnews.com.ua.

Зокрема, Кличко-молодший заявив: "Я відстояв всі свої чемпіонські титули в бою з гідним суперником, який протримався всі 12 раундів, чим мене, чесно кажучи, здивував. Але з іншого боку - не можу сказати, що так вже сильно засмучений тим, що не закінчив бій достроково. Навіщо вигравати нокаутом у Повєткіна в Москві? (Сміється.) Щоб турбувати господарів? Втім, і без нокауту я всім все довів".

Що стосується манери бою, під час якого українець часто входив у клінч, він зазначив: "З іншого боку - а навіщо Олександр робив для цього все? Він дуже низько нахилявся - тому і створювалося враження, що я на нього навалююся. Ні, скажу ще раз, фахівці, думку яких я поважаю, говорять, що за підсумками бою з Повєткіним всім все ясно. І рахунок суддівських записок є тому свідченням. Даруйте, поважані критики, адже я не пропустив жодного удару - окрім одного, який пройшов по дотичній (він і залишив синяк). Не було в ході бою ситуацій, щоб я втратив контроль над поєдинком. Хто розбирається в боксі і об'єктивно оцінює – тим це очевидно. Іншим же все одно нічого не доведеш".

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Щодо можливого матчу-реваншу з Повєткіним, Кличко зазначив: "Серйозно про матч-реванш можна було б говорити, якби за підсумками цього бою залишалися якісь питання. Як, наприклад, після поєдинку Віталія з Ленноксом Льюісом. Звичайно, ніколи не говори «ніколи». Але в найближчих планах такого точно немає. Дуже велика черга з претендентів. За різними версіями. Адже обов'язковість захисту титулу ніхто не відміняв".

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко захистив титул чемпіона світу з боксу за чотирма версіями 5 жовтня в Москві, вигравши у росіянина Олександра Повєткіна за очками одноголосним рішенням суддів.