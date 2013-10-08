Іспанські паралімпійці виявилися розумово здоровими людьми

Іспанський журналіст Карлос Рібагорда провів власне розслідування і розкрив обман паралімпійської збірної своєї країни. Під час Ігор в Сіднеї у 2000 році тільки двоє з 12 чемпіонів з баскетболу мали відхилення у розумовому розвитку, пише RT.

Результати свого скандального розслідування журналіст опублікував у Spain's Capital Magazine. Щоб розкрити шахрайство, йому довелося самому записатися в члени паралімпійської збірної.

Виявилося, що представники паралімпійського комітету ніколи не проводили тестування розумових здібностей спортсменів. Більше того, десять чемпіонів виявилися розумово здоровими людьми.

З'ясувалося, що Іспанська федерація спорту для розумово відсталих навмисно завербувала в команду спортсменів, які не мають відхилень у розумовому розвитку. Кожен з них отримав листа, в якому повідомлялося, що мета подібної політики - завоювання медалей і відповідного спонсорства.

Після того, як Карлос Рібагорда розкрив обман 13-річної давності, всю команду золотих медалістів іспанської паралімпійської збірної з баскетболу позбавили нагород, і перше місце було присуджено російській команді.

У 2000 році, після перемоги збірної, президент Іспанської федерації спорту для розумово відсталих заперечував будь-які підтасовування. Тепер він приніс офіційні вибачення і поніс належне покарання. За своє шахрайство йому довелося заплатити штраф у розмірі € 5,4 тис.