У Повєткіна вимагатимуть дискваліфікувати рефері бою з Кличком

Команда Олександра Повєткіна вимагатиме дискваліфікації пуерторіканського рефері Луїса Пабона. Про це повідомив представник російського боксера Дмитро Іванов, переадє ІТАР-ТАРС.

Пабон обслуговував поєдинок між Повєткіним і українцем Володимиром Кличком, який відбувся в Москві 5 жовтня.

Кличко переміг Повєткіна, захистивши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації /WBA/, Міжнародної боксерської федерації /IBF/, Всесвітньої боксерської організації /WBO/ і Міжнародної боксерської організації /IBO/. Рахунок на суддівських записках склав 119-104, 119-104, 119-104 на користь українця.

Українець остерігався боксувати з Повєткіним на ближній дистанції, постійно хапаючи росіянина за шию, що викликало обурення у вболівальників і фахівців. Крім того, Кличко кілька разів штовхнув Повєткіна.

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"Ми напишемо протест не для того, щоб змінити результат бою, а для того, щоб захистити права Олександра, - заявив Іванов. - Рефері допустив величезну кількість порушень, зокрема, дозволяючи Кличко здійснювати заборонені захвати й удари, штовхати Олександра. Причому перед зважуванням ми, спілкуючись з Пабоном, акцентували увагу на тактиці Кличка. Однак під час бою рефері ігнорував наші рекомендації. Зауваження Володимиру він зробив лише наприкінці бою. Ми вважаємо, що інтереси Повєткіна було ущемлено. Будемо вимагати, щоб Пабон був відсторонений як мінімум на рік від обслуговування боїв, що проводяться під егідою чотирьох провідних організацій. У перемозі Кличка сумнівів немає. Але судити так, як Пабон, просто недозволено".

За словами Іванова, через роботу рефері становище Олександра Повєткіна в рейтингу WBA може значно погіршитися. "Ми хочемо, щоб вже за три поєдинки Олександр вимагав реванш. Але на місце в рейтингу впливають різні чинники. Наприклад, кількість нокдаунів. А під час бою з Кличком рефері зараховував Олександру нокдауни, яких насправді не було", - сказав Іванов.