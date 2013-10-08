Володимир Кличко назвав ім'я цікавого йому суперника

Після перемоги над Олександром Повєткіним у Москві Володимир Кличко назвав наступного цікавого для себе суперника.

"Існує такий здоровенний, політкоректно висловлюючись, афроамериканець. Звуть Деонтей Вайлдер. Зріст у нього - за 2 метри, розмах рук - 213 сантиметрів. Провів на професійному рингу 29 боїв, здобув 29 перемог. А в серпні цього року нокаутував білоруса Сергія Ляховича. От мені здається - зустріч з ним була б дуже цікава", - сказав Володимир Кличко в інтерв'ю Комсомольській правді.

З іншого боку, як зазначає сам Кличко, Вайлдер знаходиться в рейтингах недостатньо високо, а тому поки що слова Кличка залишаються лише побажанням.