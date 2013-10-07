Повєткін заявив, що готовий на все заради реваншу з Кличком

Російський боксер-важковаговик Олександр Повєткін заявив про те, що готовий зробити все заради того, щоб знову зустрітися на ринзі з Володимиром Кличком.

Про це він заявив в інтерв'ю російській газеті "Советский спорт".

Зокрема, 34-річний росіянин, який програв Кличку 5 жовтня, заявив: "Нормально почуваюся, аніскільки не зломлений - йтиму вперед, далі. Я хочу перемогти й протягом року стану обов'язковим претендентом - дійду ще до одного бою з Володимиром і зроблю все, аби виграти в нього. Хочу подякувати всім, хто за мене вболівав і підтримував. Я всіх поважаю й надалі зроблю все для того, аби виправдати їхні надії".

Коментуючи хід поєдинку з Кличком, що відбувся в суботу, росіянин зазначив: "Говорити можна все що завгодно, але на ділі все може вийти по-іншому. Так, не вийшло, чогось не вистачило - це моя помилка. Я повинен був знайти способи протидії. Проте виправдовуватися сенсу немає. Я зробив усе, що міг. Я деякі речі не доробив, чогось не зміг і, повторюся, виправдань шукати для себе не бачу сенсу. Потрібно багато тренуватися й відпрацювати стрімкий прохід під довгі руки Кличка, швидку атаку, протидію проти його навалювань, які є частиною тактики Володимира ".

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Говорячи про тактику суперника, Повєткін зазначив: "Чи чесно бився Володимир Кличко? Якщо суддя допустив це, значить, чесно. Ось лише нокдаун був один раз. Я не знаю, чому суддя відлічив їх, коли Кличко мене штовхнув".

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Володимир Кличко в 12-раундовому поєдинку одностайним рішенням суддів переміг Олександра Повєткіна за очкаит й відстояв титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.